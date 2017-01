Pub

O congelamento nas carreiras e a precariedade são duas das queixas comuns na Saúde e Educação e que vão levar a duas greves nas próximas semanas.

Os trabalhadores dos setor da saúde vão avançar para a greve no próximo dia 20 de janeiro. A lista de motivo que está na origem desta paralisação não é nova e é extensa e inclui o descongelamento das progressões nas carreiras, a aplicação do horário semanal das 35 horas para todos, independentemente do vínculo, e a resolução do problema da precariedade.

