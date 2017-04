Pub

Este é o segundo episódio de mortandade generalizada em anos consecutivos.

O alarme volta a soar para a Grande Barreira de Coral, ao largo da Austrália. Aquele ecossistema, que é único no mundo, tanto na dimensão como na biodiversidade que representa, está de novo a ser afetado por um episódio de mortandade severa, que se manifesta no seu "branqueamento" - a palavra inglesa é bleaching, e alude à coloração esbranquiçada que os corais adquirem quando morrem, a par das algas e dos microrganismos que os habitam.

Desta vez, dois terços da Barreira de Coral, sobretudo na zona central e na parte norte, estão a ser afetadas, numa extensão de 1500 quilómetros, depois de no ano passado ter ocorrido um fenómeno semelhante, e de idêntica severidade, em toda a secção norte daquele ecossistema.

Estes episódios de devastação tão próximos no tempo são, aliás, um dos sinais que mais preocupam os cientistas australianos que fazem a monitorização da barreira de coral. De acordo com Terry Hughes da Universidade James Cook, cuja equipa terminou na semana passada uma detalhada observação aérea naquela região, a atual situação é muito preocupante, uma vez que os corais necessitam de pelo dez anos para recuperar, depois de um evento de mortandade generalizada.

"O que é mais significativo no episódio deste ano é que voltámos à estaca zero, porque não houve nenhum tempo para recuperação", afirmou Terry Hughes ao The Guardian, sublinhando a necessidade urgente de cortar drasticamente nas emissões mundiais de gases com efeito de estufa, para travar as alterações climáticas e assim impedir que a temperatura oceânica aumente ainda mais.

A subida da temperatura das águas associada às alterações climáticas é uma das principais ameaças à Grande Barreira de Coral australiana, mas não é a única. A poluição e a pressão ecológica causada por uma espécie predadora dos corais, designada coroa-de-espinhos, também têm feito os seus estragos naquele ecossistema. Os três fatores em conjunto acabam por fazer pender a balança a desfavor daquele ecossistema, cuja sobrevivência pode mesmo estar a ficar em causa, segundo os cientistas.

Desde que a Grande Barreira de Coral começou a ser estudada, há algumas décadas, este é o quarto episódio de mortandade generalizada registado pelos cientistas australianos, sendo que os dois mais recentes sucederam em anos consecutivos: 2016 e 2017. Tanto num como noutro, só a secção mais a sul da barreira ficou intocada, mas os cientistas não sabem se isso vai ser suficiente para que o ecossistema recupere totalmente.