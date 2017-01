Pub

Ministério do Trabalho disse ao jornal Público que o assunto deverá ser discutido entre empresas e sindicatos

Desde 1 de janeiro que os trabalhadores franceses conquistaram o direito a desligar-se do trabalho fora das horas de expediente, podendo ignorar e-mails e chamadas profissionais.

Em Portugal, de acordo com uma notícia de hoje do Público, o governo está a acompanhar o tema. "Esta é, por excelência, uma matéria que pode ser negociada no âmbito da contratação coletiva, sem prejuízo de poder ser debatida com os parceiros sociais no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social", disse ao jornal uma fonte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

De acordo com a nova lei francesa, as empresas são obrigadas a negociar com os trabalhadores a forma de desconexão. Por cá também poderá vir a ser esse o caminho. "Faz sentido que sejam as empresas a negociar com os trabalhadores os precisos termos do direito a desligar e a reduzir a intrusão do trabalho nas vidas privadas", acrescenta ao Público a mesma fonte do ministério.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, 70% dos adultos portugueses acedem regularmente à internet e destes 78% fazem-no através do telemóvel e 73% de um computador portátil - o que significa que estão sempre, potencialmente, "ligados".