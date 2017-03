Pub

Empresa contrata mais funcionários para acelerar remoção de anúncios racistas ou antissemitas, depois de ter perdido vários anunciantes

A Google, que tem visto uma série de empresas retirar os seus anúncios por aparecerem ao lado de conteúdos indesejáveis ou controversos, revelou hoje estar a introduzir novas ferramentas para dar às firmas anunciantes um maior controlo.

"Sabemos que os anunciantes não querem os seus anúncios ao lado de conteúdos que não respeitam os seus valores. Por isso, a partir de hoje, vamos tomar uma posição mais dura relativamente a conteúdos agressivos, ofensivos ou insultuosos", explicou o diretor comercial da Google, Philipp Schindler, no 'site' do gigante da Internet.

A empresa vai contratar mais funcionários, acelerar o processo de remoção de de anúncios de conteúdo impróprio e rever as suas políticas depois de, no Reino Unido, várias empresas anunciantes, entre elas grandes cadeia de supermercados e bancos, terem saído da Google devido à aparição de vídeos com mensagens homofóbicas ou antissemitas.

A Google viu-se obrigada a pedir desculpa na segunda-feira na sequência deste caso, em que assumiu a dificuldade em monitorizar as 400 horas de vídeos colocadas no YouTube a cada minuto