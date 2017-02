Pub

Duas pessoas foram constituídas arguidas

A GNR do Porto anunciou hoje ter recuperado um veículo e dezenas de peças automóveis furtadas numa busca realizada sábado num armazém na Póvoa de Varzim, da qual resultou ainda a constituição de dois arguidos.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR adianta que a operação decorreu "no âmbito de uma investigação relacionada com o furto de veículos e desmantelamento de viaturas", desencadeada por um furto de uma carrinha na Póvoa de Varzim.

Na sequência da busca realizada num armazém daquela cidade foram constituídos arguidos dois indivíduos de 23 e 37 anos e apreendidos um veículos automóvel, seis pares de matrículas, 18 portas, 12 jantes, 12 pneus, três caixas de carga de veículos de mercadorias, diversos para-choques e vários documentos.