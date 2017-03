Pub

Homem de 82 anos desapareceu na quinta-feira. Mulher, de 70 anos, foi dada como desaparecida esta segunda-feira

A GNR está a proceder a buscas para encontrar um homem de 82 anos e uma mulher de 70, dados como desaparecidos no concelho da Covilhã, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Castelo Branco.

De acordo com o tenente-coronel Fernando Miranda, do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, o homem de 82 anos está dado como desaparecido em S. Jorge da Beira (Covilhã) desde as 21:00 de quinta-feira.

"O desaparecimento foi comunicado por um irmão que informou ainda que o senhor em causa sofria de depressão", explicou.

Os militares estão no terreno a realizar buscas desde o desaparecimento do octogenário, sendo que estão a ser utilizados binómios para busca em grandes espaços.

Contudo, até ao momento, os trabalhos foram infrutíferos.

A senhora de 70 anos, foi dada como desaparecida, em Sobral de São Miguel (Covilhã), na segunda-feira.

Segundo a GNR, a denúncia do seu desaparecimento foi efetuada pelo próprio marido, que indicou ainda que a esposa sofre de doença de Alzheimer.

Em ambos os casos, os militares vão continuar no terreno a efetuar buscas para encontrar os dois desaparecidos.