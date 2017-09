Pub

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou que, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, fez 25 detenções em flagrante delito, 13 das quais por condução sob o efeito do álcool.

Em comunicado, aquela força de segurança indicou que, no âmbito da atividade operacional levada a cabo em todo o país para a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, se registaram seis detenções por condução sem habilitação legal, quatro por tráfico de estupefacientes e um por violência doméstica.

Nas últimas 12 horas, foram também apreendidas 139 doses de haxixe, cinco pés de canábis, duas armas brancas e 52 artigos contrafeitos.

No que toca ao trânsito, detetaram-se 749 infrações por excesso de velocidade (361), condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei (46), infrações relacionadas com tacógrafos (44), uso indevido do telemóvel no exercício da condução (32), falta de inspeção periódica obrigatória (31).

As restantes deveram-se à falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (17) e à falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório (17).

Verificaram-se, ainda, 92 acidentes, que resultaram em sete feridos graves e 45 feridos ligeiros, adiantou a GNR.