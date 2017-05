Pub

Maioria foi detida por condução sob efeito do álcool

A GNR efetuou 182 detenções entre sexta-feira e 01 de maio, a maioria (129) por condução com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas/litro, informou hoje a força de segurança.

Na ação de patrulhamento e fiscalização rodoviária, a GNR fiscalizou um total de 13 mil condutores e deteve outras 44 pessoas por condução sem carta.

Durante a operação "Via Livre - Viajar em Segurança", a GNR detetou ainda 5.654 infrações, 2.393 por excesso de velocidade, 272 por condução sob a influência do álcool, 223 por utilização indevida do telemóvel durante a condução, 186 pela incorreta ou não utilização do cinto de segurança e 60 por não-circulação na via mais à direita.

Segundo a GNR, a operação visou combater a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez de trânsito e o apoio a todos os utentes das vias, permitindo-lhes uma deslocação em segurança durante o fim-de-semana e o feriado de 01 de maio.