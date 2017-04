Pub

A GNR deteve hoje de madrugada, no concelho do Cartaxo, 14 pessoas numa operação de combate à criminalidade, sendo a maioria das detenções por posse ilegal de droga.

Em comunicado, a GNR de Santarém adiantou que as detenções, 13 pessoas por posse ilegal de droga e uma por posse de arma proibida, decorreram de uma operação de fiscalização rodoviária.

A GNR apreendeu também 656 doses de haxixe, 21 de canábis, 200 doses de estupefaciente sintético, um bastão metálico e diverso material associado ao consumo de droga.

A corporação elaborou ainda 32 autos de contraordenação para a Comissão de Dissuasão à Toxicodependência por consumo de droga.

A operação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção e do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção da GNR.

Os detidos, com idades entre os 16 e os 40 anos, vão ser presentes a tribunal na próxima terça-feira.