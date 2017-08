Pub

O distrito do Porto foi onde os militares detetaram mais infrações, seguido de Lisboa e Aveiro

A GNR detetou 3.734 condutores em excesso de velocidade entre segunda e quinta-feira, durante uma operação de fiscalização na qual controlou quase 160 mil veículos.

O distrito do Porto foi onde os militares detetaram mais infrações por excesso de velocidade, com 443 condutores, entre 12.273 fiscalizados, seguido de Lisboa, com 418, entre 22.232 controlados.

Aveiro foi o terceiro distrito com mais condutores apanhados em excesso de velocidade: 397 num universo de 24.218 controlados.

Em contraponto, Portalegre e Bragança foram os distritos onde houve menos infrações: 54 e 62, respetivamente.

A operação "TISPOL - Speed Operation" foi realizada em todos os países da Europa e enquadra-se no plano definido pela European Traffic Police Network, organismo que congrega todas as polícias de trânsito da Europa.