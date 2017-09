Pub

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência

Militares da GNR afetos ao Comando Territorial de Bragança, detiveram quatro homens com idades compreendidas entre os 51 e 68 anos, por posse de explosivos e caça de espécies não cinegéticas, indicou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Segundo uma nota enviada às redações pelo gabinete de Relações Publicas do Comando Distrital da Bragança da GNR, as detenções aconteceram no domingo na localidade de Junqueira, no concelho transmontano de Torre de Moncorvo.

No âmbito de uma ação de fiscalização de caça, os militares abordaram os suspeitos tendo apreendido uma pistola 6,35 mm, uma carabina, uma arma artesanal, 18 velas de dinamite, 12 metros de cordão detonante, três bombas de foguete, um detonador, entre outro material de capturas de aves.

