Pub

Eram seis irlandeses que faziam serviços de pavimentação a custos baixos, com alcatrão excedente de obras anteriores. Quatro ficaram agora em prisão preventiva. Outros dois estão arguidos com TIR

Quatro homens do grupo de seis detidos no início do mês por burla e conhecido como o "Gangue do Alcatrão" ficaram em prisão preventiva, revelou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a GNR, estes quatro homens, de nacionalidade irlandesa, fazem parte de um grupo de seis detidos por burla, nos dias 03 e 14 de fevereiro, pelo Comando Territorial de Setúbal.

Após serem presentes a tribunal, quatro ficaram em prisão preventiva (um aguarda extradição para França) e os outros dois ficaram sujeitos a termo de identidade e residência (TIR).

O 'modus operandi' deste grupo europeu consistia em disponibilizar serviços de pavimentação a custos reduzidos, com alcatrão excedente de obras anteriores, dispondo-se a cobrar apenas o valor da mão-de-obra.

De acordo com a GNR, feito o alegado negócio, e perante um aparato simulado que envolvia máquinas de construção no terreno onde seriam feitas as obras, as vítimas eram coagidas a pagar o serviço muito acima do valor acordado.