Aldeias em Áreas Protegidas vão ser eleitas a partir dos concelhos afetados pelo incêndio. Gala desta noite é em Podence

A quinta gala das 7 Maravilhas de Portugal Aldeias vai ter como palco Podence, em Bragança. A votação desta noite vai escolher a finalista das Aldeias Autênticas, rumo à grande final de 3 de setembro. Mas as atenções já estão voltadas para a gala de 20 de agosto - a última das eliminatórias -, que vai ter como palco Pedrógão Grande. Uma iniciativa de apoio ao renascimento da população afetada pelo incêndio de 17 de junho.

"Recebermos esta festa que celebra, enaltece e promove as raízes e a beleza de Portugal é sem dúvida um incentivo a continuarmos o nosso trabalho de renascer", aponta o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves. Para o autarca este é mais um dos apoios exteriores que têm ajudado a região a ultrapassar os momentos difíceis que se seguiram ao incêndio que vitimou 64 pessoas.

A gala que as 7 Maravilhas de Portugal decidiram relocalizar estava inicialmente prevista para Porto Martins, na ilha Terceira, Açores. O presidente das 7 Maravilhas, Luís Segadães, apontou como inspiração para a realização da festa em Pedrógão Grande o cartaz que a autarquia colocou na entrada do município de agradecimento aos portugueses. "Numa altura em que homenageamos as Aldeias em Áreas Protegidas quisemos falar da necessidade de proteger todo o nosso território, todo o país, as nossas florestas e as nossas aldeias", explicou Luís Segadães, na ocasião do anúncio. Esta vai ser a última gala das eliminatórias.

Durante o dia o programa vai ser emitido a partir da praia das Rocas, em Castanheira de Pera, com conteúdos dos três municípios, onde se vai dar ênfase ao potencial turístico da região e apelar a que tanto portugueses como estrangeiros visitem a região. À noite a gala vai ser emitida de Pedrógão Grande, junto aos Bombeiros Voluntários.

Apoio sem o qual o autarca de Pedrógão admite seria "mais difícil conseguirmos renascer ainda com mais força". "As 7 Maravilhas quiseram integrar este grupo infindável de gente que disse "estamos aqui e vamos ajudar". É este tipo de iniciativa e gesto que nos traz alegria, a nós pedroguenses, e que nos ajuda a recuperar as rotinas tão subitamente interrompidas, mas que progressivamente renascem", sublinha Valdemar Alves.

Além de ajudar a promover a região e os seus aspetos positivos, Valdemar Alves acredita que esta festa - que vai chegar dois meses depois da tragédia - "contribui para um reforço emocional de todos". "É uma homenagem a todos os pedroguenses que lutaram corajosamente uns pelos outros e que ainda continuam a dar o melhor de si próprios para levar Pedrógão Grande rumo ao futuro. Devemos-lhes muito. Mas também é uma homenagem aos bombeiros portugueses, a quem também devemos muito", sintetiza o autarca.

Valdemar Alves deixa ainda a expectativa de que "seja uma gala bonita capaz de mostrar que o verde tem de florescer nas nossas florestas mas também nos nossos corações". E se dúvidas houvesse, o presidente da câmara deixa a garantia: "Estamos a renascer."