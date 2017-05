Pub

Escapou da cadeia em fevereiro e agora mostra imagem de uma piscina

O luso-israelita que fugiu da prisão de Caxias em fevereiro publicou uma nova mensagem no Facebook em que goza com as autoridades. "De férias há 80 dias", escreveu na terça-feira, junto a uma imagem em que se veem umas pernas sobre um colchão de ar uma piscina.

Joaquim Bitton Matos, 30 anos, escapou do estabelecimento prisional de Caxias a 19 de fevereiro juntamente com Roberto Ulloa e Jorge Naranjo, dois chilenos que foram capturados em Espanha. Os três aguardavam julgamento em prisão preventiva.

Desde então que a polícia tenta recapturar o recluso, que aguardava julgamento por crimes de furtos e roubos a residências. No entanto, o luso-israelita tem conseguido escapar e tem vindo a publicar mensagens no Facebook a gozar com as autoridades, incluindo a ministra da Justiça.

No mês passado, dedicou um vídeo a Francisca Van Dunem.

Antes, havia feito publicações no Facebook em que ridicularizava a justiça. Numa imagem surgia com uma espingarda de assalto M4; noutra mostrava onde ficava o estabelecimento prisional de Caxias no Google Maps.