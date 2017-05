Pub

O bispo de Roma pediu a todos que sejam "peregrinos de todos os caminhos", a derrubar "todos os muros" e a vencer "todas as fronteiras". Na Bênção das Velas invocou uma vez mais o exemplo de Maria: "Se queremos ser cristãos, devemos ser marianos"

Quando às 17.25 de ontem, já o Papa Francisco tinha aterrado há pouco mais de uma hora em Monte Real e o helicóptero que o transportaria a Fátima preparava-se para descolar, pelo recinto do Santuário ecoava a voz do animador da assembleia que ia ensaiando o cântico com que a multidão receberia o bispo de Roma: "Vem peregrino da esperança, vem peregrino da paz."

Não há volta a dar: são estas as palavras que marcam a viagem de Francisco até ao Santuário de Fátima (onde chegou ontem pelas 18.16, no "papamóvel") perante a alegria dos peregrinos que encheram por completo o recinto. "Seja bem-vindo, Papa Francisco, peregrino da paz", ecoou pelo recinto, antes do bispo de Roma se recolher em oração junto da imagem da Senhora de Fátima - e sentiu-se o silêncio na imensa esplanada do Santuário durante esse momento.

À esperança e à paz, senha e contrassenha desta peregrinação, que hoje tem o seu momento alto com a canonização dos videntes de Fátima, Jacinta e Francisco Marto, o Papa sublinhou a necessidade de "concórdia entre todos os povos".

Na oração que fez na visita à Capelinha das Aparições, dirigindo-se pela primeira vez aos fiéis, Francisco saudou os presentes: "A paz esteja convosco." É o rito de introdução das celebrações, mas que se ajusta bem à oração lida. "Percorreremos, assim, todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direção a todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus", afirmou.

À noite, na Bênção das Velas, Francisco citou Paulo VI, o primeiro papa que foi a Fátima, para invocar uma vez mais o exemplo de Maria. "Se queremos ser cristãos, devemos ser marianos", desafiou, questionando com que "Maria" peregrinam: "A Bendita por ter acreditado...ou a Santinha a quem se recorre para obter favores a baixo preço?." Nesta saudação, o bispo de Roma recusou ainda uma visão justiceira da fé: "Grande injustiça fazemos a Deus e à Sua graça, quando se afirma em primeiro lugar que os pecados são punidos pelo Seu julgamento, sem antepor - como mostra o Evangelho - que são perdoados pela Sua misericórdia. Devemos antepor a misericórdia ao julgamento e em todo o caso o julgamento de Deus será sempre feito à luz da Sua misericórdia", mesmo que "a misericórdia de Deus" não negue a justiça.

Nestes tempos incertos e horas inquietantes, como apontou o animador do santuário, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, recuperou as palavras do Papa Francisco ao corpo diplomático da Santa Sé, ditas a 9 de janeiro, para notar que, "se, para muitos, a paz aparece de certo modo como um bem indiscutido, quase um direito adquirido a que já não se presta grande atenção, entretanto, para outros, é apenas uma miragem distante".

Esta atenção ao mundo do Papa Francisco não é de agora. Logo no início do seu pontificado, em 2013, foi o primeiro líder mundial a ir a Lampedusa "chorar os mortos que ninguém chora", que eram os muitos homens, mulheres e crianças que morrem nas praias e nos mares da Europa. E no discurso aos diplomatas, que ontem à noite foi recordado aos peregrinos, lembrou a miragem distante: "Milhões de pessoas vivem ainda no meio de conflitos insensatos. Mesmo em lugares outrora considerados seguros, nota-se uma sensação geral de medo. Com frequência somos surpreendidos por imagens de morte, pela dor de inocentes que imploram ajuda e consolação, pelo luto de quem chora uma pessoa querida por causa do ódio e da violência, surpreendidos pelo drama dos deslocados que fogem da guerra ou dos migrantes que morrem tragicamente."

Francisco recolheu-se para descansar antes da missa da noite. Hoje, na missa vai ouvir-se em português - e não em latim - o bispo de Leiria-Fátima, António Marto, a dirigir o pedido "à Santa Madre Igreja" para que o Papa "inscreva os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto no catálogo dos santos e, como tais, sejam invocados por todos os cristãos". É a canonização dos videntes, cujas visões há cem anos neste dia são celebradas pelos milhares de peregrinos. Os gestos de ternura do Papa com as crianças, em Monte Real, repetiram-se por uma vez no percurso até ao recinto. A mesma ternura que manifestou, recordando as suas palavras na exortação apostólica Evangelii gaudium: é em Maria que se acredita na "força revolucionária da ternura e do carinho", exemplificou, perante um mar de chamas das velas dos fiéis.

Peregrino entre muitos, foi também como se assumiu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que de manhã tinha recusado ser ele o anfitrião do Papa. "Todos os portugueses são anfitriões", respondeu, ele que voltaria a recebê-lo em Monte Real e, depois, a participar na Procissão das Velas, também ele de candeia nas mãos. Marcelo, que ao seu lado tinha o primeiro-ministro António Costa, disse de Bergoglio que é um papa que "faz uma projeção para além do povo católico", que tem uma "projeção universal", "portador de uma importante mensagem de paz".

Não há volta a dar: a paz é a marca definidora deste Santuário e desta peregrinação. Francisco assina assim a sua passagem por Portugal.