Secretário de Estado das Comunidades foi para Lyon prestar apoio aos feridos. Vítimas mortais são de Foz Côa e Lousada

As autoridades francesas estão a investigar as causas do acidente que provocou quatro mortos, três feridos graves e 25 feridos com menos gravidade, todos emigrantes portugueses que regressavam à Suíça, depois de terem passado as festas de final do ano em Portugal. Tudo indica que o gelo na estrada poderá ter estado na origem do despiste do autocarro, mas só a investigação irá determinar a origem do acidente que teve lugar na madrugada de ontem e que tirou a vida a José e Lídia Montez, Graça Murça e Marília Nogueira, naquela que é conhecida como "estrada da morte", a Nacional 79, em França.

No autocarro seguiam 32 pessoas, a maioria do concelho de Vila Nova de Foz Côa e de Penafiel. Ao início da tarde, nove dos 25 feridos menos graves já tinham tido alta. Contactado pelo DN, Narciso Ângelo, proprietário da empresa de autocarros Rota das Gravuras, explicou que o filho, um dos condutores, "já tinha feito a viagem várias vezes", pelo que "conhecia bem a estrada". A circular desde 2006, o autocarro estaria em boas condições e os pneus tinham sido mudados no final da semana. Costumava ser usado "no turismo em Portugal" e ao serviço das escolas, mas "uma ou duas vezes por ano" transportava emigrantes portugueses na Suíça.

Segundo as informações que terão sido avançadas pelo filho, o gelo na estrada terá estado na origem do despiste. Em declarações à Lusa, o prefeito de Saône-et-Loire, Gilbert Payet, atribuiu as causas a um piso escorregadio e uma velocidade "pouco adaptada". Nesta altura, há um alerta para gelo e neve na região.

Ontem, a freguesia de Freixo de Numão, em Vila Nova de Foz Côa, acordou em choque com a notícia da morte do casal José e Lídia Montez, emigrantes que regressavam a Genebra (Suíça), depois de passar o fim de ano em Portugal. Graça Murta, de 58 anos, natural de Vila Nova de Foz Côa, e Marília Nogueira, de 32 anos, natural de Lousada, foram as outras duas vítimas mortais.

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, viajou durante o dia para França, para acompanhar as vítimas, e o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, Gustavo Duarte, também assegurou que vai dar todo o apoio necessário. Em março do ano passado, 12 portugueses morreram na mesma estrada.