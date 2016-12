Pub

Os ossos portugueses foram encontrados no Rossio, Marquês de Pombal, num cemitério datado entre os séculos XII e XV

Um esqueleto proveniente de uma necrópole medieval em Estremoz (Évora), estudado pelas investigadoras Ana Curto e Teresa Fernandes, foi considerado pela revista Forbes como um dos 10 esqueletos mais intrigantes de 201.

Segundo o Município de Estremoz, este esqueleto, um dos 115 encontrados numa escavação arqueológica no Rossio, Marquês de Pombal, num cemitério datado entre os séculos XII e XV, já tinha sido notícia no início do ano, por nele ter sido identificado um fungo característico das regiões tropicais.

Este mês, foi a vez de a revista norte-americana Forbes ter colocado o esqueleto descoberto na cidade alentejana no 10.º lugar da lista dos esqueletos mais intrigantes de 2016.

Foi fieot um modelo 3D do esqueleto que chamou a atenção internacional. Veja-o abaixo:

O artigo da Forbes refere que o "Mycetoma ou pé de Madura é uma doença fúngica sobejamente conhecida historicamente e que afeta os trabalhadores agrícolas de áreas subtropicais do mundo", mas "quase nunca é identificado em esqueletos antigos".

"No passado, antes da aplicação de bons antifúngicos e antibióticos, o Mycetoma seria de cura quase impossível, a não ser que fosse praticada a amputação do membro", acrescentou a Forbes.

Para a revista o que é "ainda mais interessante neste esqueleto é o facto de estar perfurado na cabeça, como que tivesse sido praticada uma forma inicial de cirurgia craniana".

A publicação lançou ainda uma dúvida, cuja resposta não é clara: "A questão do pé poderia estar relacionada com a cirurgia do crânio?".

No artigo publicado na revista norte-americana, o 1.º lugar da lista é ocupado pelo esqueleto sem cabeça de um antigo gladiador romano, descoberto em Inglaterra, seguindo-se as ossadas encontradas no Bahrein de uma mulher com uma deformação no úmero que fazia com que o seu braço se movesse numa direção anormal.

Em terceiro lugar estão os ossos do cantor italiano de ópera meio soprano Gaspare Pacchierotti. Os investigadores descobriram que a postura que adotava para cantar melhor alterou a sua estrutura óssea.

Logo a seguir estão os ossos encontrados numa vala comum no Canadá de soldados baleados na guerra de 1812. Os cientistas não sabem se os soldados eram britânicos, estado-unidenses ou canadianos.

Em quinto, estão os restos mortais de uma mulher que media 2,18 metros. Ela sofria de gigantismo e acromegalia e viva na Polónia.

Depois aparecem os ossos de um homem encontrados num navio que naufragou há mais de 2000 anos, na Antiga Grécia.

Em sétimo lugar estão os ossos de uma mulher que os cientistas acreditam ser Amelia Earhart. O corpo da aviadora desapareceu em 1937 no oceano pacífico, quando ela tentava fazer um voo ao redor do planeta.

Em oitavo estão os restos mortais de um homem da Roma Antiga que sofreu uma fratura na anca que fez com ficasse com uma perna maior do que a outra. Para compensar, o homem andava na ponta dos pés com a perna mais curta.

No nono lugar estão os ossos de uma mulher que terá morrido com a praga do Justiniano, uma epidemia que atacou o Império Bizantino. Esta é a mais antiga epidemia de praga identificada.

