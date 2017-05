Pub

Anita Sanchez é uma das 1700 jornalistas em Fátima, esperou muitos anos para fazer esta cobertura e ontem sentia-se surpreendida

Ilze Scamparini traz ao peito uma das 301 acreditações emitidas a jornalistas estrangeiros nesta visita do Papa Francisco. Correspondente da rede Globo em Roma, desde 1999, a vaticanista acompanha com frequência o Papa, mas é a primeira vez que está em Fátima. "É mais bonito do que eu imaginava. Sabe que a minha geração cresceu com a foto dos três pastorinhos, por isso toda a vida tive grande curiosidade em conhecer este lugar", disse ao DN a jornalista, no final da comunicação da família da criança miraculada, que também acompanhou. Ilze, que se tornou uma das jornalistas mais conhecidas no Vaticano por ter questionado o Papa sobre o lobby gay dentro da igreja, diz que mal chegou "percebi que Fátima tem uma atmosfera muito boa e uma vibração forte", sublinhou, ao mesmo tempo que destacava as suas impressões da cidade: "Tudo muito limpo e organizado. Acho muito mais simpático do que Lourdes, por exemplo."

Anita Dolores Sanchez, editora da Rádio Esperance, em França, esperou muitos anos até fazer a cobertura da peregrinação de 13 de maio. Jornalista desde 1982, está em Fátima com uma delegação de seis jornalistas daquela estação de rádio católica, e ontem à tarde mostrava-se "encantada com o lugar" que há muito queria conhecer. "Vocês, portugueses, fizeram muito bem o vosso trabalho. Graças à mensagem difundida para o mundo, os pastorinhos tornaram-se um ícone que viemos acompanhar."

Anita é filha de imigrantes espanhóis em França, uma entre os 1700 jornalistas que passam pela sala de imprensa comum instalada no Santuário onde se ouvem todas as línguas. Maria Rita Pasqualucci é italiana, faz parte da delegação da RAI, acompanha o Papa com regularidade e é por isso que está em Fátima, pela primeira vez, embora conheça bem Portugal. "Adoro Lisboa, Cascais e Coimbra, especialmente", conta a vaticanista, a trabalhar desde 1988. A equipa da RAI optou por ficar na sala de imprensa comum, mas muitas estações de rádio, televisão e jornais têm redação própria, num total de 25 espaços distribuídos pelas basílicas da Santíssima Trindade, de Nossa Senhora do Rosário e Centro de Imprensa. Ao longo dia, o serviço de Comunicação do Santuário de Fátima vai fazendo atualizações na sala principal, numa espécie de palco que ontem foi também utilizado pela família da criança miraculada - Lucas, um menino do Paraná, no Brasil - bem como pelas forças de segurança. Num canto da tenda onde se concentram centenas de câmaras de televisão, está Leonardo Monteiro, um repórter brasileiro de 28 anos a morar em Lisboa desde 2015, onde é correspondente da Tv Globo. Bisneto de portugueses oriundos de Figueira de Castelo Rodrigo, já conhecia Fátima, mas "como turista". Era um dos mais entusiasmados naquela zona, e um dos mais jovens. "Como não? Para um jornalista, a oportunidade de fazer a cobertura de uma visita destas é emblemático."