"O início da semana vai continuar quente e, neste momento, com a informação disponível, sem chuva", disse à agência Lusa a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)..

O fim de semana vai ser marcado pelo bom tempo com temperaturas elevadas, em especial a máxima que vai variar entre os 25 e os 28 graus Celsius, disse à agência Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

"Vamos continuar com céu pouco nublado ou mesmo limpo e com temperaturas elevadas, principalmente a máxima, com temperaturas entre os 25 e os 28 graus no geral em todo o território do continente, embora no interior seja um pouco mais baixa a rondar os 20 /23 graus", adiantou a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),

De acordo com Ângela Lourenço, na segunda-feira a temperatura máxima deverá voltar a subir.

"Outro aspeto importante do fim de semana e que provavelmente vai estender-se para o início de segunda-feira são as ondas no Algarve. Estão previstas ondas se sueste que podem atingir os 02/03 metros", disse.

Por causa da agitação marítima, o IPMA emitiu já um aviso amarelo para o distrito de Faro.

"O vento vai predominar do quadrante leste, com exceção do dia de hoje em que pode soprar com alguma intensidade. A partir de amanhã [sábado] o vento vai ser mais restrito à região do Algarve", disse.

No que diz respeito à temperatura mínima, a meteorologista do IPMA revelou que está prevista uma ligeira subida, mas nalguns locais ainda vai estar baixa, o que significa que as noites vão continuar frescas.

