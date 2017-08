Pub

A família de um homem de 101 anos que casou em maio com uma empregada da família, de 52 anos, está a contestar a união na justiça. O processo começou ainda antes da morte do idoso e os filhos mantêm a intenção de anular o matrimónio, mesmo após o desaparecimento do pai, que morreu no início deste mês.

Três dos quatro filhos de Francisco Marcolino, de Bragança, acusam a antiga empregada da família de querer ser herdeira e avançaram para tribunal. Segundo o JN têm uma sessão marcada para a próxima sexta-feira.

O idoso, Francisco Marcolino, tinha uma fortuna avaliada judicialmente em "cerca de dois milhões de euros" e os filhos alegam que se o pai quisesse casar com a mulher que foi contratada pela família há mais de 30 anos, "tê-lo-ia feito enquanto estava capaz" e não quando se encontrava "totalmente dependente".

O casamento foi celebrado a 4 de maio no Registo Civil de Ribeira de Pena, a mais de 150 quilómetros de Bragança, depois de uma alegada primeira tentativa recusada no Registo Civil de Mogadouro, a 80 quilómetros de onde residem, segundo contou à Lusa o filho, Manuel Marcolino Jesus, em maio passado.

Os três filhos desencadearam ainda dois processos-crime por abuso de confiança contra a empregada e suscitaram o arrolamento dos bens, em dezembro de 2016, que contabilizou uma fortuna de "cerca de dois milhões de euros em dinheiro e propriedades".