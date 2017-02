Pub

Jovem de 18 anos é suspeito de ter ajudado o pai a sequestrar a ex-companheira

O filho do homem que sequestrou a ex-companheira no passado mês de janeiro, em Grândola, e que também está indiciado pelo crime de sequestro, vai aguardar julgamento com apresentações periódicas às autoridades, disse hoje à agência Lusa fonte policial.

"O arguido foi hoje presente a tribunal tendo-lhe sido fixadas as medidas de coação de apresentações periódicas às autoridades e proibição de contactos com a vítima e com o pai [principal arguido no processo]", disse à agência Lusa Vítor Paiva, diretor da Polícia Judiciária de Setúbal.

De acordo com o responsável da PJ de Setúbal, o jovem detido é suspeito de ter ajudado o pai a concretizar o crime de sequestro da ex-companheira, residente em Azinheira de Barros, no concelho de Grândola.

Além da prática deste crime, o jovem, que tem 18 anos, também terá participado no furto de uma viatura, que depois foi utilizada pelo pai, durante vários dias, no período em que manteve a ex-companheira sob sequestro e a sujeitou a vários crimes de violação e ofensas à integridade física.

Segundo o diretor da PJ de Setúbal, "a prática destes crimes vai muito além da proteção que a lei confere aos familiares dos arguidos".