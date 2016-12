Pub

A noite de Natal é vivida, por tradição, em família. Mas há quem esteja fora do país onde nasceu por razões profissionais como os três casos que o DN apresenta. Com o caso do futebolista Cédric a obrigar a cuidados especiais.

Bacalhau com grão, perú e sonhos...e futebol. O Natal de Cédric em Inglaterra

A família Soares vai invadir Southampton. E levam tudo o que é essencial para uma consoada portuguesa. "Vem uma mala à parte só com comida", conta Cédric, que passa o Natal em Inglaterra, onde joga desde 2015. E será assim pelo segundo ano consecutivo. "Passo sempre o Natal em família. Como em Inglaterra há jogo a 26, o chamado boxing day, felizmente a minha família pode vir ter comigo, não sei o que seria se eles... talvez não fosse Natal. Gosto do ambiente que se cria e poder partilhar tudo isso com a família. Gosto do amor que anda no ar e todas as músicas de Natal, que nos ajudam a sentir mais unidos", explicou o lateral direito do Southamptom, um dos campeões europeus em 2016. Com a família de Cédric Soares viaja um farnel moderno, com tudo o que uma mesa portuguesa precisa no Natal: bacalhau, peru, grão de bico e outras iguarias: "Temos tanta coisa boa, só nossa, que temos de valorizar." E bebida? "Um copo de vinho, claro, mas no dia 25 há treino, por isso..." atira entre sorrisos.

Natal longe da neve austríaca e da família celebra-se depois do trabalho

Há 25 anos que Dieter Koschina é o chef do restaurante Vila Joya, em Alfubeira, trocando a sua Áustria natal pelo sul de Portugal. Este ano, o chef vai conseguir estar na Áustria neste época festiva junto da mãe da restante família. Mas nem sempre conseguiu regressar a casa nesta altura do ano, estando mesmo a trabalhar nessa data. A neve - neste caso a falta dela em Portugal - é sem dúvida um dos aspectos que mais diferencia o Natal austríaco do português, para Dieter Koschina, levando a uma mudança quase automática dos hábitos, uma vez que não se pode por exemplo fazer patinagem, nem existem os tradicionais mercados de Natal. O chef tenta contornar a distância, elaborando um jantar que se assemelhe aos sabores natalícios austríacos. "Principalmente na sobremesa", como o bolo de chocolate (Sachertorte). Quando está em Portugal, o restaurante é também "decorado como em casa". Assim, que termina o trabalho segue-se uma celebração natalícia com a equipa.

Manter a tradição pela gastronomia portuguesa no Luxemburgo

O diplomata Rui Gonçalves Monteiro passa no Luxemburgo o seu quinto Natal consecutivo. Acompanhado pela muher, Fernanda, não estranha essa circunstância porque, nos últimos 18 anos, só por três vezes - de 2008 a 2010 - conseguiu comemorar a data junto da família em Portugal. "Já estou habituado... tenho sorte de estar com a minha mulher e, a dois, fazemos a festa", conta ao DN o cônsul-geral de Portugal no grão-ducado, dias após ter tido oportunidade de celebrar em Lisboa o que, com uma nota de humor, qualificou como um "pré-Natal". A noite de hoje é passada em casa e o almoço no dia de Natal decorre em casa de uma pessoa amiga que "está nas mesmas circunstâncias" e é especialista em cozinhar pratos madeirenses, diz Rui Monteiro. Quanto à gastronomia, em casa do diplomata respeita-se escrupulosamente a tradição portuguesa: bacalhau e cabrito - regados também com vinhos nacionais. Para sobremesa, a mulher prepara "arroz doce e filhozes... e espero que fique por aí", exclama.