Vítima tem cerca de 30 anos. Crime aconteceu dentro do recinto da Queima

Um homem foi esta madrugada ferido com gravidade com arma branca no recinto da Queima das Fitas, no Porto, tendo sido transportado para o Hospital Santo António onde se encontra nos cuidados intensivos, disseram fonte do hospital e PSP.

De acordo com o INEM, que procedeu ao transporte, o alerta foi dado pelas 05:41 para uma vítima, um homem de cerca de 30 anos, "que tinha uma hemorragia abundante na face e estava inconsciente".

Segundo a PSP do Porto, o caso tramitou pela divisão de investigação criminal da polícia, tendo sido entregue à Polícia Judiciária.

O homem, que terá sido agredido com gravidade, foi intervencionado no bloco operatório e pelas 15:40 encontrava-se nos cuidados intensivos do Hospital de Santo António.