A única forma de pedir o documento é através do Portal Viva

Para os utentes dos transportes públicos em Lisboa conseguir uma fatura com número de contribuinte, indispensável para descontar o valor no IRS, está longe de ser um procedimento simples e imediato: até o software dos equipamentos ser alterado, é preciso esperar dois dias e ir ao site.

A explicação está disponível nos sites da Carris, do Metro e da Transtejo. Garantindo que é "mais fácil" e "mais rápido", as empresas explicam que, "a partir do dia 1 de janeiro de 2017, a emissão da fatura dos títulos de transportes é efetuada através do Portal Viva" e que os documentos "só poderão ser emitidos 48 horas após a compra e durante os 5 dias úteis seguintes".

Em resposta ao DN, a Carris acrescentou que "está em curso uma alteração aos softwares dos equipamentos de venda que irá permitir a emissão da fatura no ato da compra". Esse processo deverá estar concluído ainda no primeiro semestre do ano.

E como pode proceder um cliente que não tenho acesso ou que não saiba trabalhar com a internet? "Em situações pontuais - e em conformidade com a rede de vendas de cada operador - existem procedimentos ajustados para encaminhamento e resolução deste pedido", esclarece a empresa.

A dedução em sede de IRS abrange apenas os passes (Navegante, combinados e intermodais). Não se aplica a bilhetes viagem, bilhetes diários e Zapping.

Na cidade do Porto a situação tem contornos semelhantes. Segundo o Jornal de Notícias, os utentes que tiverem comprado o passe numa máquina - caso o documento não tenha número de contribuinte - terão que deslocar-se a uma loja Andante e pedir uma fatura que seja aceite pelo Fisco.