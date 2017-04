Pub

"Aprender fazendo" é o lema do Media Lab do Diário de Notícias que desafiou os filhos e amigos dos colaboradores da Global Media para, nas Torres de Lisboa, vestirem o colete de jornalista e realizarem o seu jornal em formato papel, rádio e vídeo.

Após uma conversa sobre a importância de estar informado e sobre algumas regras de jornalismo, os participantes na ação analisaram as notícias do dia e divididos em grupos aceitaram o desafio de vir passar uma manhã diferente com os Media, nas férias da Páscoa.

DN, JN, Dinheiro Vivo, O Jogo, Delas e as revistas Evasões e Volta ao Mundo foram alguns dos sites das marcas visitados pelos alunos, assim como a Rádio TSF onde após uma visita gravaram também um noticiário com as notícias do dia. Dos mais pequenos de 5 anos até aos mais velhos de 15 anos todos levaram para casa a sua 1.ª página. Um dia diferente no Media Lab DN.

