Tiago, a mulher e o filho morreram num incêndio em casa

A família dos portugueses que morreram num incêndio que destruiu a casa onde viviam em Surrey, no Reino Unido, não tem meios para trazer os corpos para Portugal e fazer os funerais, avançam hoje o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias.

Tiago Nunes, 31 anos, natural de Paços de Ferreira, a mulher, uma chilena de 42, e o filho, de sete anos, foram encontrados mortos na terça-feira de manhã, juntos numa cama de casal em sua casa, depois de esta ser consumida pelo fogo, em Trumpet Hill Road, perto de Reigate, em Surrey, no sudeste da Inglaterra.

"Precisamos de ajuda para trazê-los para a campa da minha mãe. Não temos dinheiro, mas gostávamos de os ter aqui perto de nós", disse ao CM a irmã de Tiago, Armanda Nunes.

De acordo com o JN, os orçamentos de funerárias de que a família já dispõe apontam para custos na ordem dos 15 mil euros para fazer o funeral, dinheiro que não tem.

O presidente da Junta de Freguesia local, Joaquim Santos, disse ao jornal que já entrou em contacto com o consulado e a câmara municipal para tentar encontrar uma forma de ajudar a família.

Tiago Nunes tinha emigrado há 18 anos, mal acabou a escola, era ainda adolescente.

A família vivia na pequena moradia em Trumpet Hill Road, perto de Reigate, em Surrey, no sudeste da Inglaterra, numa grande propriedade onde o português era alegadamente jardineiro, segundo fontes locais citadas pelo Surrey Advertiser.

As vítimas só foram encontradas quando a sua ausência no local de trabalho foi notada pelos colegas que se deslocaram à sua residência e chamaram as autoridades.