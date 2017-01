Pub

A intoxicação terá tido origem numa braseira que estava no interior da casa

Sete pessoas da mesma família, incluindo algumas crianças, receberam hoje assistência hospitalar devido a uma intoxicação por monóxido de carbono na sua residência, em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, Beja, revelaram os bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o alerta foi dado às 01:40 e que as vítimas, todas com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A intoxicação terá tido origem numa braseira que estava no interior da casa, disse a mesma fonte, precisando que as pessoas apresentavam como sintomas mal-estar e vómitos e estavam conscientes.

Participaram no socorro às vítimas os Bombeiros de Vila Nova de Milfontes, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira e a GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por sete viaturas.