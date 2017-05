Pub

Investigação concluiu que dizer palavrões consegue melhorar performance física durante exercício

Investigadores da British Psychological Society comprovaram o que muitos já sugeriam: praguejar durante uma atividade exigente dá força extra e melhora o desempenho.

Durante uma série de experiências, os cientistas chegaram à conclusão de que existe, efetivamente, uma vantagem no uso das palavras ditas inapropriadas. "No curto período que analisámos, percebemos que há benefícios em praguejar", admitiu Richard Stephens, da Universidade de Keele, durante um encontro da sociedade de psicologia em Brighton.

Segundo o The Guardian, Stephens pediu a 29 pessoas, com idades a rondar os 21 anos, que pedalassem durante 30 segundos; a outras 52, com idades a rondar os 19 anos, pediu-lhes que fizessem um exercício de musculação com a mão, usando um aparelho que permite medir a força aplicada. A todos os participantes foi pedido que escolhessem um palavrão para repetir durante o esforço físico, que alternavam com uma palavra neutra.

Os resultados foram surpreendentes: as pessoas que pedalavam conseguiram chegar aos 24 watts na máxima força na bicicleta enquanto diziam palavrões. Já os que os que fizeram exercício de musculação, melhoraram a performance e aumentaram a força que eram capazes de fazer no equivalente a 2,1 quilogramas.

As melhorias no desempenho nestes testes vão ao encontro do resultado de outros estudos já realizados, que sugerem que praguejar aumenta a tolerância à dor. Porém, o porquê do efeito dos palavrões na melhoria da performance física continua por explicar, admitiu Richard Stephens. "Não estamos a dizer às pessoas algo que elas não saibam", continuou o investigador. "Julgo que as pessoas, instintivamente, procuram palavrões quando se magoam e quanto precisam de uma força extra na performance", concluiu.