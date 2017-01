Pub

Dieta rica em gordura cria desequilíbrio em célula do cérebro. Mas emagrecer apenas com exercício também é limitado

Arranca o ano novo e com ele uma série de promessas para cumprir nos próximos 365 dias. Uma das mais comuns é, sem dúvida, fazer mais exercício físico. No entanto, há pessoas que por mais que tentem acabam por falhar este objetivo. Ora, os cientistas do Instituto Nacional de Saúde - a agência de saúde norte-americana - quiseram perceber porque algumas pessoas conseguem manter a promessa e outras desistem. A chave parece estar nos desequilíbrios químicos que a dieta pode causar à célula do cérebro DR2, segundo a investigação publicada no Cell Metabolism.

A descoberta, feita numa experiência com ratinhos, chegou depois de terem alimentado um grupo com uma dieta normal e outro grupo com uma dieta rica em gordura. Os investigadores descobriram então que estes últimos ganharam peso e começaram a mexer-se menos, enquanto os ratinhos com dieta normal mantiveram os seus comportamentos inalterados.

O passo seguinte foi estimular artificialmente a célula DR2 nos ratinhos obesos, que começaram a movimentar-se tanto como os do outro grupo. Para terem a certeza de que não era apenas uma casualidade, os investigadores repetiram a experiência, mas agora desativando a célula nos ratos magros, e estes perderam a vontade de se mexer.

Uma conclusão que poderia levar a uma solução para combater a obesidade e a falta de prática de exercício físico da população. Mas os cientistas já vieram pôr um travão neste entusiasmo. É que para ter a certeza de que esta poderia ser uma solução, os cientistas testaram o efeito em dois grupos de ratinhos obesos. Um mexia-se normalmente e outro manteve-se inativo. A surpresa é que ambos os grupos registaram aumento de peso, porque mantiveram a mesma dieta rica em gordura.

"Fazer exercício é uma coisa saudável de se fazer, mas o impacto no peso foi sobre-estimado", salientou o líder da investigação, Alexxai Kravitz, citado pelo jornal Quartz.