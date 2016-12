Pub

Mantém-se o programa da passagem de ano aberto a todas as idades, com missa na capela das Aparições

O Santuário de Fátima cancelou o programa especial para jovens, agendado para a passagem de ano. "Não houve inscrições em tempo útil", confirmou ao DN o reitor do Santuário, Carlos Cabecinhas, durante uma entrevista que será publicada a 1 de janeiro.

"Depois disso já houve outros desejos de inscrição que vieram fora de prazo", adiantou aquele responsável, sublinhando no entanto que se mantém de pé "a proposta de passagem de ano, que já vem desde há algum tempo", aberta a todas as idades.

"Habitualmente já temos sempre 2500 a 3000 pessoas que passam o ano no Santuário e o que fazemos é uma missa de ação de graças com o ano que termina, agradecendo a Deus tudo o que o ano nos trouxe e pedindo a ajuda de Deus, através de Nossa Senhora, para o ano que começa", disse este responsável.

As comemorações decorrem na capelinha das Aparições, o lugar mais emblemático do Santuário de Fátima. "Neste momento tão festivo estamos em oração, rezando e fazendo a festa", afirma o reitor, na contagem decrescente para 2017, ano da comemoração do centenário das aparições, cujo momento alto se espera a 12 e 13 de maio, com a vinda do Papa Francisco.

O Santuário divulgou a passagem de ano para jovens maiores de 17 anos a meio de dezembro, e esperava concluir as inscrições antes do Natal. A ideia era proporcionar a todos os jovens do país "um fim de ano diferente e alternativo centrado na "Luz e no Tempo" na mensagem de Fátima, numa iniciativa, inédita e integrada nas celebrações do Ano Jubilar de Fátima, no âmbito celebrativo do Centenário das Aparições.