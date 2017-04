Pub

Rede social quer impedir a partilha de imagens de cariz íntimo e sexual como forma de vingança

O Facebook vai lançar ferramentas para combater o "revenge porn", ou seja, a divulgação, sem autorização de outro, de imagens de cariz sexual e íntimo, como forma de vingança.

De acordo com o The Guardian, as ferramentas vão permitir aos utilizadores reportar de forma mais fácil se estão a ser publicadas fotografias íntimas sem consentimento. Após ser reportada alguma situação, uma equipa de operações "verá as imagens e removerá as mesmas se violarem as regras de comunidade do Facebook".

A rede social vai também utilizar uma tecnologia de identificação através de imagens para fotografias que o site reconheça que estejam a ser partilhadas sem consentimento. Este sistema já é usado para identificar imagens de abusos sexuais a crianças e material terrorista, para prevenir futura partilha e divulgação.

"Na maioria dos casos", as contas serão desativadas pela equipa de operações.

"Estas ferramentas, desenvolvidas em parceria com peritos em segurança, são um exemplo da potencial tecnologia que teremos para deixar as pessoas mais seguras. O Facebook está numa posição única para prevenir situações más", disse Antigone Davis, responsável da rede social para a segurança.

Laura Higgins, fundadora da Revenge Porn Helpline, organização de apoio no Reino Unido, diz que é um "grande passo em frente", segundo a BBC

"Muitas vezes estas imagens são publicadas nas redes sociais como parte de uma situação doméstica em que uma pessoa está a tentar atacar alguém próximo. Um dos grandes desafios é impedir as pessoas de republicarem as imagens", acrescenta.