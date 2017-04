Pub

Onde caiu a aeronave observam-se vários telhados de zinco queimados e destruídos

Uma extensa coluna de fumo erguia-se esta segunda-feira por entre as casas de um bairro de Tires, Cascais, onde caiu uma aeronave, o que provocou cinco mortos, com dezenas de pessoas a assistir às operações no local.

Várias ambulâncias, carrinhas da polícia e outras forças de socorro ocupavam perto das 13:00 o parque de estacionamento de um supermercado, junto ao qual aconteceu a queda da aeronave. No local, a polícia estabeleceu um cordão de segurança para manter as pessoas à distância.

A poucos metros do local para onde os bombeiros ainda apontam os jatos de água, várias pessoas olhavam com preocupação, referindo-se a moradores da zona que conhecem e que moram junto à zona do acidente.

Uma autoescada dos bombeiros é uma das dezenas de meios de socorro presentes no local, para onde acorreram também muitos meios de comunicação social. As varandas circundantes são pontos de observação privilegiados.

No local onde a aeronave caiu podem observar-se vários telhados de chapas de zinco queimados e destruídos.

Maria Paraíso, que mora a poucos metros do local do acidente, disse à Lusa que estava a passar a ferro e ouviu "um estrondo muito forte, as pessoas a gritar na rua" e depois foi à janela de onde viu "o fumo negro e as labaredas" surgirem.

A moradora em Tires relatou que viu uma vizinha salvar o neto "nos últimos segundos", antes de o avião embater: "Ela estava na varanda, viu que a avioneta vinha lá, pegou no neto e conseguiu salvá-lo", contou.

"[A avioneta] Caiu mesmo em cima da casa dela", referiu Maria Paraíso.

A moradora abriu os portões da vivenda da família aos jornalistas, fotógrafos e operadores de imagem que procuram um ponto de observação privilegiado sobre as operações de rescaldo num dia que, admite, tem sido de emoções fortes.

No quintal ao lado da vivenda da família Paraíso, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confortava uma moradora na deslocação imediata que fez ao local do acidente.

No local continua um tráfego incessante de veículos de emergência médica, da polícia e dos bombeiros.

A queda de uma aeronave de matrícula suíça em Tires provocou a morte dos quatro ocupantes e de uma uma pessoa que estava em terra.

Segundo fonte do GPIAAF - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, a aeronave descolou do aeródromo de Tires, no concelho de Cascais (distrito de Lisboa), tendo-se despenhado cerca de dois mil metros depois da descolagem e caído perto de uma superfície comercial.

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, encontram-se no local 84 bombeiros, apoiados por 29 viaturas, cerca das 13:30.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa confirmou à Lusa que a aeronave caiu junto ao supermercado LIDL e indicou que o alerta foi dado às 12:05.

"Tudo indica que ocorreu uma explosão no ar", referiu à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, acrescentando que o incêndio já está dominado.

A Proteção Civil está ainda a verificar se há vítimas além dos ocupantes. No local, encontram-se também elementos do GPIAAF - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.