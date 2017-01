Pub

A Expozoo é um dos maiores certames nacionais dedicados ao mundo animal, com todos os produtos e serviços. Sábado e domingo são esperadas mais de 35 mil pessoas

A Exponor, em Matosinhos, terá sábado e domingo a maior concentração de animais do país, mais expressiva que a existente no Jardim Zoológico de Lisboa. A feira de produtos e serviços para o mundo animal reúne mais de 100 empresas e inclui, ao longo dos dois dias, diversas exposições e concursos animais: cães, gatos, aves exóticas, peixes. Esta é já 11ª edição da feira e no ano passado passaram por lá mais de 35 mil pessoas.

O negócio dos produtos e serviços dedicados aos animais teve um forte crescimento nos últimos anos De acordo com os organizadores, a Exponor, "estima-se que existam cerca de 2 milhões de cães e 1,2 milhões de gatos nos lares portugueses. Dados do setor, relativos a 2015, indicavam que o mercado de retalho de produtos para animais de companhia movimentou cerca de 190 milhões de euros, cresceu 1,5 em volume de negócio e 2% em quantidade vendida."

Serão mais de 100 expositores com todo o tipo de produtos, desde o grooming (tosquia e embelezamentos dos animais) a brinquedos para animais, passando pela alimentação, trelas, tratamento médico, chips, e outros. Até os serviços funerários de animais estão a apresentar produtos mais elaborados. É o caso da Perpetuate Funerária Animal, empresa do grupo SigmaPack, especializado em urnas ecológicas biodegradáveis. A Perpetuate já tinha o serviço funerário ecológico para animais. "Consiste na recolha do animal, na emissão de certificados, documentação legal e cremação, até à entrega das cinzas em urna ecológica", explica Nuno Gonçalves, diretor da empresa. A urna biodegradável pode dar origem a uma árvore. Na Expozoo, esta empresa apresenta duas novidades. " A urna agora poderá transformar-se numa flor ou em relva. Demos conta que muitas pessoas não têm espaço em casa para ter uma árvore mas para uma flor ou um pedaço de relva há sempre espaço. Isto é uma ideia 100% nacional". Este conceito de colocar as cinzas na natureza tem custos. "Depende do peso do animal, do local onde é recolhido, entre outros. Mas pode ir dos 170 aos 360 euros, tudo incluído", adianta Nuno Gonçalves, para quem a Perpetuate, que dá resposta em todo o país e "tem uma procura muito interessante", oferece uma garantia: "Tratamos um animal de estimação como se fosse um humano".

A Expozoo receberá profissionais do setor (veterinários, lojas, distribuidores e outros) mas com um olho na família. Daí os vários concursos, com destaques para Exposição Canina Internacional do Norte, organizada pelo Clube Português de Canicultura, e a Exposição Felina. Para as crianças haverá uma quinta pedagógica, passear de cavalo ou participar nas atividades de um hospital de veterinário.

A entrada é paga, custa três euros para maiores de 12 anos. As portas abrem nos dois dias às 10.00 e encerram às 21.00 no sábado e às 19.00 no domingo.