Pub

ATUALIZADA Detonação sentida esta tarde. Dois dos feridos estão em estado grave

Uma explosão deu-se esta tarde, depois das 19:00, num prédio da Rua dos Remédios, no bairro histórico de Alfama, em Lisboa.

Segundo confirmou ao DN uma fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa, a explosão deu origem a um incêndio que está neste momento a ser combatido. No local estiveram dez viaturas e "vários homens." Neste momento, o incêndio já foi extinto.

A explosão no prédio de quatro andares provocou seis feridos, dois deles graves, disse o vereador responsável pelo pelouro da segurança e proteção civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro. Os feridos estavam todos dentro do edifício e, segundo o vereador, alguns são estrangeiros. A explosão fez também sete desalojados, havendo o perigo de a fachada do prédio ruir, disse Carlos Castro aos jornalistas no local, pouco depois das 21:00.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.