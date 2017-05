Pub

Acidente terá tido origem numa fuga de gás

Uma pessoa ficou hoje ferida com gravidade na sequência de uma explosão numa habitação na freguesia de São Manços, causando ainda danos materiais, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Évora.

De acordo com a mesma fonte, o ferido grave é um homem que foi transportado para as urgências do hospital de Évora.

A fonte indicou não haver mais vítimas, nem ter deflagrado qualquer incêndio.

A explosão, para a qual o alerta foi dado às 08:11, estará relacionada com uma fuga de gás na habitação, localizada na povoação de S. Manços, a cerca de duas dezenas de quilómetros de Évora, sede de concelho e de distrito.

As operações de socorro mobilizaram 17 operacionais e cinco veículos dos bombeiros de Évora, viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e da GNR.