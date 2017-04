Pub

Presidente da Junta de Avões diz que morreram todas as pessoas que estavam na fábrica. GNR já identificou quatro cadáveres

Uma explosão na fábrica de pirotecnia Egas Sequeira esta terça-feira em Penajóia, Lamego, provocou a morte a sete pessoas, disse Macário Rebelo, presidente da Junta de Freguesia de Avões, à SIC Notícias. Segundo esta fonte, será este o número de pessoas que se encontravam dentro das instalações no momento do acidente. "Terão morrido todas as pessoas que estavam na fábrica", disse Macário Rebelo.

O número total de vítimas está ainda no entanto por esclarecer, uma vez que não é possível saber com exatidão quantas pessoas se encontravam nas instalações. O adjunto de comando Oliveira, dos Bombeiros de Lamego afirmou ao DN que estariam ao todo 15 pessoas dentro da fábrica, número que o referido autarca desmente, uma vez que não estavam todos os funcionários ao serviço.

Macário Rebelo acrescentou ao DN que quatro corpos foram logo encontrados nas proximidades da fábrica, estando os restantes ainda desaparecidos.

Entre as vítimas mortais estará Egas Sequeira, o proprietário da fábrica, que ao fim da tarde se encontrava desaparecido.

Aconteceram três explosões, acrescentou ainda o referido autarca. A primeira aconteceu entre as 17:30 e as 18:00 horas.

De acordo com página da Proteção Civil, estão envolvidos nas ações de socorro 111 homens, 35 viaturas e dois helicópteros do INEM.

Fonte do INEM disse à Lusa que equipas de psicólogos estão a caminho da área do acidente.

O presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, fala numa "enorme tragédia" e recordou que o histórico dos incidentes em fábricas de pirotecnia é "conhecido", mas explicou que com esta dimensão de mortos não há memória.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) afirmou à Lusa que as informações ainda são precoces, até porque não existem condições de segurança para as equipas avançarem.

A Rádio Clube de Lamego divulga as primeiras imagens da explosão:

Cerca de 15 carros dos Bombeiros de Lamego estão no local e a Brigada de Inativação de Explosivos vai também deslocar-se para o sítio do incidente, disse ao DN fonte dos bombeiros locais.

A detonação provocou ainda um incêndio florestal. Não há habitações em risco, uma vez que a fábrica se encontra a cerca de dois quilómetros da aldeia mais próxima.

