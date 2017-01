Pub

Investigadores testaram memória episódica dos gatos

Cientistas japoneses que fizeram um estudo com 49 gatos domésticos afirmam que os resultados mostram que os gatos são tão bons como os cães nos testes de memória, uma indicação que podem ser igualmente inteligentes.

O estudo, publicado na revista Behavioural Processes, debruçou-se sobre a memória episódica. Os investigadores testaram a capacidade dos gatos de perceberem de que tigela tinham comido, entre quatro - duas com comida, uma vazia e uma com um objeto não comestível -, com quinze minutos de intervalo.

Descobriram que o comportamento dos gatos indicava que conseguiam lembrar-se da informação "armazenada" sobre as tigelas - lembravam-se de "o quê" e "onde" -, uma indicação de que têm memória episódica, e até por períodos mais longos do que os testados inicialmente.

Outros estudos já mostraram que os cães parecem ter memórias ligadas a alguns espaços e alturas específicas. A mesma equipa já tinha feito este tipo de testes com cães, por exemplo, com os mesmos resultados.