Para assinalar a European Money Week, o Media Lab recebeu a visita de cerca de 50 alunos do Agrupamento de Escolas de Gavião, de Portalegre, que conversaram, durante a formação, com a jornalista de finanças pessoais do Dinheiro Vivo, Joana Rebelo Morais.

Joana Rebelo Morais manteve uma breve conversa com os alunos, onde referiu a importância de uma gestão consciente do dinheiro e das finanças. Ao longo da discussão, a jornalista respondeu às diversas questões que lhe foram colocadas e deu também algumas dicas de poupança que qualquer um pode usar no seu dia a dia. Para os estudantes, Joana referiu que a mesada que alguns recebem pode ajudá-los a gerir o dinheiro e a organizarem o que querem fazer, durante cada mês, segundo o dinheiro que têm disponível. Para além desta, referiu ainda que também as listas de compras nos ajudam a desenvolver hábitos de poupança e alertou para o facto de as promoções, nem sempre, significarem "poupança".

Com o decorrer da visita e após a formação, os estudantes procederam à realização das suas tarefas. Alguns jovens repórteres fizeram uma primeira página, onde deram enfoque à semana que se assinala e à formação financeira à qual assistiram. Outros tiveram a oportunidade de entrevistar Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, e a jornalista que, anteriormente, lhes tinha fornecido as dicas de poupança. Estes ainda realizaram um noticiário em rádio, tendo como fonte de informação o site do Dinheiro Vivo.

Os jovens jornalistas visitaram as redações do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, onde puderam ver os verdadeiros jornalistas a trabalhar, nas diferentes editorias.

A European Money Week é uma iniciativa da Federação Bancária Europeia que junta as associações bancárias de mais de 30 países e, em Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos (APB), juntamente com o Instituto de Formação Bancária (IFB).



