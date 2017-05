Pub

Descoberta abre portas à criação de um dispositivo que ajude estes doentes a comunicar

Pessoas em estado minimamente consciente permaneceram acordadas e com capacidade para comunicar durante alguns dias após terem sido submetidas a estímulos cerebrais. Uma constatação de investigadores belgas que abre portas à criação de um dispositivo que ajude estes doentes a comunicar.

Ao contrário das pessoas que se encontram em estado vegetativo - que não demonstram sinais de consciência, - as pessoas em estado minimamente consciente têm alguns sinais de consciência mas não são capazes de comunicar. Foram estas pessoas que estiveram na base de um estudo de investigadores da Universidade de Liège, na Bélgica, que arrancou em 2014.

Nesse ano, segundo explica a New Scientist, fizeram o estudo, tendo 13 doentes em estado minimamente consciente e dois em estado vegetativo mostrado sinais de consciência após receberem estimulação transcraniana por corrente contínua no córtex pré-frontal, zona do cérebro envolvida em atividades cognitivas como o pensamento. Esses doentes foram capazes de mover as mãos ou mexer os olhos, seguindo instruções, por um breve período de tempo.

A partir daí, a equipa de investigadores avançou para outra fase do estudo, tendo aumentado o tempo de sujeição aos estímulos para perceber se o tempo de consciência aumentaria. Dezasseis doentes (que estavam em estado minimamente consciente há pelo menos três meses) receberam estimulação transcraniana por corrente contínua durante 20 minutos durante cinco dias consecutivos ou sessões falsas. Depois, receberam o tratamento contrário.

Após o tratamento real, conta a mesma fonte, nove dos 16 doentes registaram melhorias na consciência durante pelo menos uma semana. Dois deles até conseguiram comunicar, respondendo a perguntas através de movimentos dos olhos ou dos pés.

Após o tratamento simulado, nenhum dos doentes mostrou melhoras.

Os resultados permitem considerar a hipótese de, no futuro, se vir a usar um mecanismo que permita a estes doentes fazer tratamento em casa e comunicar com os seus familiares.