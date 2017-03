Pub

O Black Insomnia é mesmo muito, muito forte. Um site dedicado aos efeitos da cafeína diz que é um dos produtos com cafeína "mais perigosos" que existe

Sean Kristafor, aficionado do café, trabalhava no mundo empresarial quando decidiu dedicar-se à produção do que tanto gosta. O resultado? O Black Insomnia, o "café mais forte do mundo". Até pode provocar arritmias cardíacas.

"Se queres destacar-te, tens de ser o maior, mais esperto, mais forte ou mais barato. Portanto quando quisemos competir com um produto com cafeína, tivemos que ser o mais forte mas, obviamente, não excedemos as normas a nível mundial", diz Kristafor, de acordo com a CNN.

Cerca de meio quilo do Black Insomnia custa à volta de 18 euros. O volume de negócios online da empresa é gigante, vendendo muito mais que a concorrência. Em outubro o Black Insomnia já estava em 22 países e agora, em março, chegou aos EUA.

Um copo de Black Insomnia fornece cerca do dobro da dose recomendada de cafeína. "Com a mesma quantidade de café, tem-se o dobro da cafeína", diz Mary Sweeney, que estuda os efeitos da cafeína na Escola de Medicina John Hopkins.

"Isto faz com que seja fácil consumir mais cafeína do que o que é suposto e os efeitos podem ir de ligeiros a muito fortes, como nervosismo, falta de descanso, dificuldades em dormir ou mesmo arritmia cardíaca.

O Caffeine Informer, site que que quer dar a perceber os efeitos da cafeína, diz que o Black Insomnia é um dos "produtos com cafeína mais perigosos".

O mesmo site informa que o Black Insomnia tem quase 21 vezes mais cafeína que uma lata de Coca-Cola, seis vezes mais cafeína do que um Red Bull e mais do dobro da cafeína de um Starbucks.

"Estamos cientes dos limites e os avisos nos rótulos são claros", diz o criador Sean Kristafor. "Na Caffeine Informer dizem que se beber mais de 20 copos de Black Insomnia ganha um prémio Darwin... dado as pessoas que desmaiam por fazer coisas estúpidas", acrescenta.

Com efeito, Ted Kallymer, editor da Caffeine Informer, explica: "Enquanto a quantidade de cafeína é muito maior do que os especialistas recomendam como sendo doses diárias seguras, normalmente este grupo de pessoas cria, durante o tempo, maior tolerância à cafeína ou o seu fígado processa-a muito bem para que não as afete de forma adversa. O problema é quando estes produtos são consumidos por pessoas que não se encontram nesta categoria".