Nesta altura da Páscoa, Lisboa e Porto, as duas principais cidades portuguesas, enchem-se de turistas. São sobretudo espanhóis, franceses e ingleses, mas há muitos outros que também vêm. Portugal está na moda

Laura está radiante e isso vê-se no sorriso e no olhar satisfeito com que abarca a Praça do Rossio - as fontes, a estátua lá no alto, as pessoas que passam, falando línguas diversas, algumas irreconhecíveis. Tudo a encanta. "Lisboa é linda", diz esta arquiteta paisagista inglesa, de 27 anos, que trabalha há cinco na Dinamarca, e que aproveitou a pausa da Páscoa para vir até cá, em busca do sol e da paisagem.

Ela e mais uma onda de visitantes estrangeiros, sobretudo espanhóis, franceses e ingleses, que aproveitam estes dias de Páscoa para visitar uma das cidades europeias de que agora mais se fala como destino de lazer, que reúne tudo quanto é apetecível, do bom tempo e boa gastronomia, às cores da cidade e à luz do rio, e tudo a preços baratos, pela bitola do resto da Europa. "Agora, o número de turistas já não decresce depois da Páscoa, como acontecia antes", explica Nuno Alves, que gere um restaurante na Baixa.

"Nunca tinha estado em Lisboa, mas queria muito vir, vários amigos falaram-me da cidade e eu estava a precisar deste sol", conta Laura a rir. "Na Dinamarca as árvores ainda não têm folhas sequer", nota, apontando as da praça, com as suas copas verdes.

Laura não está só encantada com o sol e a temperatura amena. Instalada com a família num hotel em Belém, a jovem britânica já fez de bicicleta toda a beira-rio até à Praça do Comércio, e não poupa elogios. "Há muitos espaços para as pessoas passearem e interagirem, há muita vida ao ar livre, e as árvores são muito bonitas".

Lisboa, resume, "é vibrante" e, "como arquiteta", diz-se sensível a todos os pormenores da paisagem. A calçada portuguesa, por exemplo. "Este chão é fantástico".

A admiração por este pavimento, feito de pequenos paralelepípedos brancos e negros - no Rossio, formam sucessões de ondas negras, em fundo branco -, não é um exclusivo de Laura. Estefanîa, uma jovem equatoriana que estuda design de interiores em Madrid, está igualmente conquistada. Mas também gostou, e "muito", do Mosteiro dos Jerónimos, pela "sua arquitetura".

Para Estefanîa, a escolha de Portugal para umas miniférias era evidente. "Estou perto, em Madrid, tenho estes dias livres e gosto de viajar". Mas, primeiro passou pelo Porto, e a cidade deslumbrou-a. "Os contrastes na arquitetura, com as casas antigas e os edifícios modernos, como a Casa da Música, encantaram-me", confessa. E Lisboa? Ela hesita. "Lisboa está bem", diz séria. "Não consigo escolher", garante. Em ambas, "as pessoas são muito amáveis".

À espera na enorme fila que se formou na estação do Rossio para comprar o bilhete de comboio para Sintra, Estefanîa confessa que não lhe agrada tanta gente. "Gosto mais de viajar para sítios onde há menos pessoas, mas estando aqui temos de ir a Sintra provar as queijadas". E depois de 25 minutos de espera, lá vão, ela e as amigas, rumo a Sintra, às queijadas e aos palácios. Estefanîa, Yao, de Taiwan, e Almendra, uma argentina da região de Buenos Aires. Não se conheciam antes de se encontrarem aqui por acaso, mas as viagens são isto mesmo e Lisboa, garante, Estefanîa, proporciona encontros.

Baudilio (o pai), Luísa (a mãe) e os três filhos teenagers, Baudilio, Yago e Camino também escolheram Lisboa para passar a Páscoa. "Não conhecíamos, e podíamos vir de carro, somos de Madrid", explica Yago. Eles são uma das muitas famílias espanholas que procuram Portugal durante a Páscoa. Luísa até já reparou: "Por todo o lado se ouve falar espanhol", ri-se. Instalados num hotel na Avenida da Liberdade, já deram uma volta por Cascais, Guincho e Sintra e, claro, foram a Belém ver os Jerónimos - e gostaram. Lisboa, dizem, é "muito bonita".

Stephan e Sabine, de Nuremberga, na Alemanha, concordam. Têm um guia com os percursos assinalados, querem passear na Baixa e em Alfama, ir até ao rio. Mas na primeira manhã, rumam à Ginjinha do Carmo. "Toda a gente nos recomendou, queremos provar", explica Stephan. É a primeira vez que visitam Lisboa e esta, dizem, "era a altura certa para vir".

A ginjinha agradou-lhes, e agora fazem-se às ruas da cidade. Entretanto, há outros clientes a entrar, muitos deles estrangeiros. "Num dia médio", diz a jovem sorridente ao balcão, "vendemos cerca de 50 litros". São mais de 1650 ginjinhas. E os turistas, claro, não param de chegar.