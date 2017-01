Pub

Nove espécies foram batizadas durante o mandato de Barack Obama. Agora começa a era de Trump

As alegadas semelhanças entre uma traça e Donald Trump resolveram o problema de Vazrick Nazari, o investigador que descobriu este inseto na Califórnia, Estados Unidos. Obrigado a dar-lhe um nome decidiu chamá-la Neopalpa donaldtrumpi, em honra daquele que será, a partir de sexta-feira, o 45.º presidente norte-americano.

Após a era de Barack Obama, que teve nove espécies batizadas em sua homenagem durante os oito anos como presidente dos Estados Unidos, começa agora a era de Donald Trump. Vazrick Nazari alega ter esperança de que o futuro presidente torne uma prioridade as questões relacionadas com a conservação do frágil ecossistema dos Estados Unidos.

A traça, com uma envergadura de nove milímetros, é a primeira espécie a ser batizada em honra de Trump.

