Um estudo britânico refere que as mulheres sul-coreanas serão as primeiras no mundo a passar a barreira dos 90 anos. Japão e Austrália são os países que se seguem na expectativa de vidas mais longas

A partir do ano 2030 a esperança média de vida em muitos países já será igual ou superior a 90 anos e o fosso atual entre homens e mulheres, neste indicador, vai começar a estreitar.

O estudo do Imperial College London e da Organização Mundial de Saúde analisou a esperança de vida em 35 países industrializados. Na Coreia do Sul, onde todos os critérios sócio-económicos melhoraram, é expectável que as mulheres sul-coreanas sejam as primeiras pessoas do mundo a atingir uma esperança de vida igual ou superior a 90 anos em 2030.

As descobertas do estudo, citado pela BBC, colocam vários desafios ao nível da Segurança Social, das pensões e dos cuidados a providenciar aos idosos.

Segundo os dados recolhidos pelo estudo, logo a seguir à Coreia do Sul estão o Japão e a Austrália, com esperanças de vida estimadas um pouco abaixo dos 90 anos, assim como o Canadá, o Chile e o Reino Unido (este a bater nos 85 anos) e, por último, os Estados Unidos (nos 83 anos).

Aliás, os Estados Unidos terão a mais baixa esperança de vida dos países ricos em 2030. O estudo prevê uma média de 80 anos para os homens norte-americanos e de 83 para as mulheres, aproximadamente no mesmo patamar do México e da Croácia. "Os EUA são quase o oposto da Coreia do Sul. A sociedade norte-americana é muito desigual e é o único país sem acesso gratuito à Saúde", comentou o professor Majid Ezzadi à BBC.

Também a diferença habitual entre homens e mulheres neste indicador, com as mulheres a serem mais beneficiadas em termos de esperança de vida, está a esbater-se. "Os homens fumavam e bebiam mais e tinham mais acidentes de viação e eram mais vítimas de homicídios. Mas, à medida que os estilos de vida se tornaram mais similares para homens e mulheres, o mesmo aconteceu com a sua longevidade".