Esta sexta feira, os alunos de 8.º ano da Escola Madeira Torres aceitaram o desafio de serem jornalistas por um dia.

Os 96 alunos de Torres Vedras tiveram a oportunidade de conhecer os meios de comunicação do Global Media Group.

Visitaram as redações do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo e rádio TSF, ficando a conhecer as suas rotinas de trabalho.

Após uma formação em auditório sobre os conceitos básicos do jornalismo, os estudantes encararam o seu papel e fizeram as suas próprias notícias. Alguns realizaram uma primeira página do DN, outros gravaram um noticiário em formato vídeo e, os restantes foram aos estúdios da TSF gravar um noticiário radiofónico.



O centro educativo Media Lab DN pretende promover a literacia mediática e formar cidadãos mais ativos e conscientes nas suas escolhas e decisões. Realiza sessões de segunda a sábado, da parte da manhã e da tarde, nas instalações do Global Media Group, nas Torres de Lisboa. Saiba mais em www.medialab.dn.pt.