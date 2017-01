Pub

Esta quinta-feira, o centro educativo Media Lab recebeu, na sede do Global Media Group, a visita da Escola Básica Integrada do Carregado. Os alunos das várias turmas de 7.º ano da escola, divididos pelo turno da manhã e da tarde, entraram na Torre E e, ainda à porta, vestiram o colete de jornalista que os identificou como os jornalistas do dia, no Media Lab.

A primeira parte da visita consistiu numa formação, onde foram abordados alguns assuntos que são cruciais nos dia de hoje como, por exemplo, o "bombardeamento de informação" e a importância de estarmos bem informados. Em conjunto com o formador, os alunos puderam discutir, também, o jornalismo digital.

Os jovens puderam visitar a redação do Diário de Notícias, do Dinheiro Vivo e do Jornal de Notícias. Dois alunos que realizaram uma primeira página para o JN afirmaram que foi "uma experiência incrível".



Ainda houve oportunidade de entrar nos estúdios da TSF e perceber como ali se trabalha. Depois de conhecerem e compreenderem o funcionamento destas marcas do GMG, foi altura de criar. Os "jornalistas" puseram "as mãos na massa" e realizaram as suas próprias notícias, experimentando o jornalismo em papel, vídeo e rádio.

O centro educativo Media Lab tem como missão incutir nos jovens um espírito crítico perante a informação e uma cidadania ativa. Saiba mais em www.medialab.dn.pt

