Escola de Setúbal traz 87 estudantes ao Media Lab

Os alunos da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de D. João II visitaram, hoje, o Media Lab, nas Torres de Lisboa

Os 87 jovens, divididos em dois turnos, o da manhã e o da tarde, tiveram a oportunidade de ser jornalistas por um dia, na redação Media Lab.

A visita da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de D. João II iniciou-se com uma breve formação, onde foram abordados temas como a importância da informação e o bombardeamento da mesma, nos dias de hoje. Estudantes e formador puderam também, em conjunto, discutir alguns conceitos e problemáticas associadas ao jornalismo.

De seguida, os jornalistas do dia puseram "mãos à obra" e construíram as suas próprias notícias, em formato papel e vídeo. Houve ainda tempo para uma visita às redações do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo.

O centro educativo Media Lab tem como objetivo promover a literacia mediática junto dos mais jovens, tornando-os cidadãos mais ativos e informados.

Saiba mais em: http://medialab.dn.pt/

