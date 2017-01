Pub

O Media Lab recebeu hoje a visita da Escola Básica 2, 3 de Alfornelos, na mais recente casa da GlobalMediaGroup, em Benfica.

Os 57 alunos separados em 2 sessões tiveram a oportunidade de realizar a visita em moldes diferentes do habitual. As novidades da experiência Media Lab, que pretende responder ao desafio "faz o teu jornal", ficaram marcadas por uma visita surpresa à TSF levada a cabo por Dulce Martins que acompanhou os alunos do 6º ano explicando o dia a dia da rádio, alguns alunos foram entrevistados pela Repórter Rita Costa que queria saber o que conheciam do antigo presidente Mário Soares. Do 8º ano 8 alunos foram vídeo-repórteres ao fazer um noticiário com as notícias do DN e do Dinheiro Vivo, marcas da GlobalMediaGroup.



Todos os estudantes, como habitual, viram um vídeo da história do Diário de Notícias já com 152 anos e participaram numa breve formação, onde aprofundaram alguns conceitos e regras jornalísticas, visitaram a redação do jornal na qual perceberam a nova organização e as evoluções que este sofreu com a mudança de casa.

O centro de educação para os media pretende alertar para uma cidadania ativa através de atividades práticas onde o "aprender fazendo" é o mote. Recebe grupos desde o 1º ciclo até ao público adulto, em sessões de manhã ou de tarde, mais info em http://www.medialab.dn.pt/.