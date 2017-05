Pub

Motociclista teve de agarrar-se ao carro em que tinha batido. As imagens são impressionantes

Um homem escapou ileso a um aparatoso acidente na A28 no passado fim de semana. A mota em que seguia chocou contra a traseira de um automóvel, perto de uma área de serviço em Vila do Conde, no Porto.

O momento foi gravado e o vídeo divulgado na internet. Nas imagens é possível ver o motociclista agarrado ao topo do carro e como a mota ficou danificada.

Segundo o jornal local Mais Semanário, o motociclista não sofreu nenhum ferimento.