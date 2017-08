Pub

Funcionária de clínica entregou envelope com dinheiro à chefia e, meses depois, recebeu recompensa, quando a dona dos 1710 euros voltou para os recuperar

Aconteceu no passado mês de fevereiro: Palmira Santos, funcionária da Clínica Montepio Rainha Dona Leonor, nas Caldas da Rainha, encontrou no chão um envelope. Quando o abriu, deu com 1710 euros, que se apressou a entregar à chefia, para que o dinheiro fosse devolvido ao legítimo proprietário.

O achado foi divulgado pela clínica através do Facebook: sem divulgar o valor, os responsáveis informavam que o envelope "com determinada quantia de dinheiro" encontrado por uma colaboradora ficaria à guarda do conselho de administração e seria entregue a quem provasse que lhe pertencia.

Mas, segundo o Correio da Manhã, foi preciso passar algum tempo até que a dona do dinheiro percebesse onde o tinha deixado: Corina Soares, emigrante em Inglaterra, tinha ido a uma consulta na clínica no dia em que perdera o envelope, mas como não abrira ali a pasta que levava, regressou a todos os locais onde estiveram com exceção daquele estabelecimento.

Só dois meses depois, em conversa com uma amiga e perante o anúncio da clínica no Facebook, percebeu que o dinheiro não estava perdido. Como regressara entretanto a Inglaterra, só na segunda-feira passada voltou às Caldas da Rainha para recuperar o envelope. Como agradecimento pela honestidade, deu 100 euros a Palmira Santos, a funcionária que encontrou os 1710 euros.