Um cidadão espanhol que se encontrava desaparecido desde domingo foi encontrado esta terça-feira sem vida em Vinhais, dentro de uma viatura acidentada, informou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

As autoridades suspeitam que o homem com cerca de 70 anos terá sido vítima de um despiste do automóvel que conduzia de noite nas imediações da aldeia raiana portuguesa de Vale de Janeiro, em Vinhais, no distrito de Bragança, segundo indicou à Lusa a fonte.

A GNR foi alertada na segunda-feira para o caso, com a indicação de que o indivíduo de nacionalidade espanhola, que terá ido à festa de Vale de Janeiro, estaria desaparecido desde domingo, data em que decorreu aquele evento.

De acordo com o CDOS de Bragança, durante o dia de segunda-feira decorreram buscas na zona.

Ao início da manhã de hoje, as autoridades descobriram uma viatura acidentada com um ocupante, naquela zona de Vinhais e constataram que se tratava do homem desaparecido, já sem vida.

Para a busca e resgate do corpo foram enviados sete elementos e três viaturas, como indica a Proteção Civil, na página oficial da Internet.